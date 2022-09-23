Студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению комиссии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во время частичной мобилизации отсрочка не распространится на студентов-заочников.
Об этом сообщается на портале объясняем.рф в подборке часто задаваемых вопросов на горячей линией 122 о мобилизации.
На вопрос «Могут ли призвать студента?» приводится такой ответ: «Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации».
Об этом сообщается на портале объясняем.рф в подборке часто задаваемых вопросов на горячей линией 122 о мобилизации.
На вопрос «Могут ли призвать студента?» приводится такой ответ: «Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации».
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