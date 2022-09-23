Президент Беларуси Лукашенко заявил, что в стране «не будет никакой мобилизации»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, высказался о мобилизации, сообщается на официальном сайте главы государства.
Отвечая на один из вопросов, Лукашенко сказал, что оппоненты «развивают тезис о том, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией» (в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация).
«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что в Беларуси будут «обязательно реагировать на возможные угрозы», для чего на регулярной основе проводятся «различные учения».
Отвечая на один из вопросов, Лукашенко сказал, что оппоненты «развивают тезис о том, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией» (в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация).
«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что в Беларуси будут «обязательно реагировать на возможные угрозы», для чего на регулярной основе проводятся «различные учения».
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