Минпромторг: «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минпромторга.«Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербург. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).В ведомстве отмечают, что Минпромторг совместно с правительством Санкт-Петербурга «прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки».Компания «Тойота Мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке.