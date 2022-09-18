Минпромторг: «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербург. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве отмечают, что Минпромторг совместно с правительством Санкт-Петербурга «прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки».
Компания «Тойота Мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке.
«Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербург. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве отмечают, что Минпромторг совместно с правительством Санкт-Петербурга «прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки».
Компания «Тойота Мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке.
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