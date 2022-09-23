В Батайске девять детей отравились после обеда в школе, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Батайске Ростовской области девять учеников отравились после обеда в школе.
«В педиатрическое отделение больницы обратились за медицинской помощью 9 несовершеннолетних с признаками инфекционного заболевания. У них произведен забор биологического материала для проведения исследования», — сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Батайска после сообщений о массовом инфекционном заболевании провела проверку в средней школе №12.
Организовано эпидемиологическое расследование, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В СУСК России по региону журналистам сообщили, что шестеро детей в больнице, остальные лечатся амбулаторно, пишут РИА Новости.
По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, рвота и диарея) появились у детей в среду после того, как они поели в школе.
«В педиатрическое отделение больницы обратились за медицинской помощью 9 несовершеннолетних с признаками инфекционного заболевания. У них произведен забор биологического материала для проведения исследования», — сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Батайска после сообщений о массовом инфекционном заболевании провела проверку в средней школе №12.
Организовано эпидемиологическое расследование, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В СУСК России по региону журналистам сообщили, что шестеро детей в больнице, остальные лечатся амбулаторно, пишут РИА Новости.
По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, рвота и диарея) появились у детей в среду после того, как они поели в школе.
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