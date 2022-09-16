В Волгоградской области неизвестные попытались поджечь здание мэрии
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Волгоградской области в городе Камышин неизвестные попытались поджечь здание администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
«Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание Администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб», — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
«Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание Администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб», — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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