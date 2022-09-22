Власти Бурятии признали, что многодетным отцам выдавались повестки
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в регионе повестки получили те, кто не подлежит частичной мобилизации. Речь идет о семидесяти призванных.
«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — написал Цыденов 22 сентября в телеграм-канале.
Он обратился ко всем гражданам из данной категории призывников в случае получения повестки «информировать представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами».
Также глава региона добавил, что на республиканской призывной комиссии обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток.
«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — написал Цыденов 22 сентября в телеграм-канале.
Он обратился ко всем гражданам из данной категории призывников в случае получения повестки «информировать представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами».
Также глава региона добавил, что на республиканской призывной комиссии обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток.
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