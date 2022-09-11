Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Командир самолета Boeing умер в омском аэропорту, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.
Самолет, следовавший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска поздно вечером 18 сентября в 22.40 (19.40 мск). Пилот скончался на борту самолета еще до приезда врачей.
Сообщается, что скорая приехала в аэропорт за 10 минут до посадки самолета, врачи констатировали смерть пилота до оказания медпомощи.
Решение об экстренной посадке в Омске принял второй пилот.
Между тем, по данным Восточного межрегионального СУТ СК РФ, пилот скончался, «несмотря на оказанную медицинскую помощь». По данным следователей, самолет экстренно приземлился на запасной аэропорт в г. Омске из-за плохого самочувствия командира воздушного судна.
Самолет, следовавший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска поздно вечером 18 сентября в 22.40 (19.40 мск). Пилот скончался на борту самолета еще до приезда врачей.
Сообщается, что скорая приехала в аэропорт за 10 минут до посадки самолета, врачи констатировали смерть пилота до оказания медпомощи.
Решение об экстренной посадке в Омске принял второй пилот.
Между тем, по данным Восточного межрегионального СУТ СК РФ, пилот скончался, «несмотря на оказанную медицинскую помощь». По данным следователей, самолет экстренно приземлился на запасной аэропорт в г. Омске из-за плохого самочувствия командира воздушного судна.
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