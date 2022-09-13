Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Госкорпорация Роскосмос сообщила о смерти космонавта Валерия Полякова, ему было 80 лет.
Валерий Поляков — Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт, обладатель мирового рекорда самого длительного полета в космос.
«Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полёт», — сообщили в Роскосмосе.
В целом Поляков совершил две космические экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов.
Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос, сообщили в госкорпорации.
Валерий Поляков — Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт, обладатель мирового рекорда самого длительного полета в космос.
«Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полёт», — сообщили в Роскосмосе.
В целом Поляков совершил две космические экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов.
Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос, сообщили в госкорпорации.
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