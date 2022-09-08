Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
Россия и мир
Фото: скриншот видео со встречи
Жительница Уфы на встрече с чиновниками пожаловалась на осыпающуюся штукатурку в квартире. На встречу с представителями администрации на собрании городского управдома она принесла «вещественное доказательство».
Видео со встречи разошлось по телеграм-каналам. На опубликованных кадрах женщина поднялась со своего места в зале, подошла к столу, за которым сидели чиновники, в том числе заммэра, и высыпала перед ними тяжелые куски штукатурки, которые она принесла с собой в пакете. По ее словам, в ее квартире на 9 этаже много лет течет крыша и регулярно «с грохотом» осыпается штукатурка.
При этом, как пишут местные СМИ, капремонт в доме запланирован только через 30 лет, а последний проводили больше 25 лет назад.
Позже в администрации заявили журналистам, что «вопросы так не решаются», а произошедшее назвали «базаром», пишет «Подъем». При этом чиновники заявили, что «случай специально заранее был спланирован определенными людьми», какими именно – не уточняется.
Также издание пишет, что сотрудники мэрии съездили проверить жалобу, «но дома никого не оказалось». Между тем журналистам РИА Новости заявили в администрации, что специалисты мэрии всё-таки побывали в квартире пенсионерки. Чиновники утверждают, что у нее сделан ремонт, «потолок не течёт, штукатурка не падает».
Напомним, в августе жительнице сахалинского Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру. На встрече с представителями власти женщина пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире.
Позже за женщину вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Видео со встречи разошлось по телеграм-каналам. На опубликованных кадрах женщина поднялась со своего места в зале, подошла к столу, за которым сидели чиновники, в том числе заммэра, и высыпала перед ними тяжелые куски штукатурки, которые она принесла с собой в пакете. По ее словам, в ее квартире на 9 этаже много лет течет крыша и регулярно «с грохотом» осыпается штукатурка.
При этом, как пишут местные СМИ, капремонт в доме запланирован только через 30 лет, а последний проводили больше 25 лет назад.
Позже в администрации заявили журналистам, что «вопросы так не решаются», а произошедшее назвали «базаром», пишет «Подъем». При этом чиновники заявили, что «случай специально заранее был спланирован определенными людьми», какими именно – не уточняется.
Также издание пишет, что сотрудники мэрии съездили проверить жалобу, «но дома никого не оказалось». Между тем журналистам РИА Новости заявили в администрации, что специалисты мэрии всё-таки побывали в квартире пенсионерки. Чиновники утверждают, что у нее сделан ремонт, «потолок не течёт, штукатурка не падает».
Напомним, в августе жительнице сахалинского Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру. На встрече с представителями власти женщина пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире.
Позже за женщину вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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