Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых.Темпы прироста потребительских цен остаются низкими, однако на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, сообщили в пресс-службе Банка России.По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11–13% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.