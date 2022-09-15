Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых.
Темпы прироста потребительских цен остаются низкими, однако на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, сообщили в пресс-службе Банка России.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11–13% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Темпы прироста потребительских цен остаются низкими, однако на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, сообщили в пресс-службе Банка России.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11–13% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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