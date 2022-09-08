Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Журналист Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации из-за ковида, пишет ТАСС.
«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное», — отметил он.
В разговоре с «Газетой.Ru» Познер процитировал Твена и сказал, что «слухи о его смерти несколько преждевременны». «Я в порядке, я не госпитализирован. Я не знаю, откуда это пошло, но в общем, это ерунда. Чувствую себя прекрасно», — цитирует издание Познера.
Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что телеведущий якобы экстренно госпитализирован в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести.
«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное», — отметил он.
В разговоре с «Газетой.Ru» Познер процитировал Твена и сказал, что «слухи о его смерти несколько преждевременны». «Я в порядке, я не госпитализирован. Я не знаю, откуда это пошло, но в общем, это ерунда. Чувствую себя прекрасно», — цитирует издание Познера.
Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что телеведущий якобы экстренно госпитализирован в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести.
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