Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Журналист Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации из-за ковида, пишет ТАСС.«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное», — отметил он.В разговоре с «Газетой.Ru» Познер процитировал Твена и сказал, что «слухи о его смерти несколько преждевременны». «Я в порядке, я не госпитализирован. Я не знаю, откуда это пошло, но в общем, это ерунда. Чувствую себя прекрасно», — цитирует издание Познера.Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что телеведущий якобы экстренно госпитализирован в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести.