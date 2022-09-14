Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Парламент Казахстана проголосовал за законопроект о переименовании столицы в Астану.
Соответствующие поправки вносятся в Конституцию страны, сообщает казахстанский портал Tengrinews.
Напомним, поправки также содержат ограничение президентского срока (семь лет без права переизбрания). Документ теперь должен подписать президент Казахстана.
В начале сентября группа депутатов высказалась за возвращение Нур-Султану названия Астана. Парламентарии считают неправильным, «когда при жизни человека его именем называется город». Также они заявили, что «народ не принял новое название столицы»
Соответствующие поправки вносятся в Конституцию страны, сообщает казахстанский портал Tengrinews.
Напомним, поправки также содержат ограничение президентского срока (семь лет без права переизбрания). Документ теперь должен подписать президент Казахстана.
В начале сентября группа депутатов высказалась за возвращение Нур-Султану названия Астана. Парламентарии считают неправильным, «когда при жизни человека его именем называется город». Также они заявили, что «народ не принял новое название столицы»
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