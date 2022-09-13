Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства Воронежской области
В правительстве Воронежской области заявили, что распространяемая в соцсетях информация о действующих в регионе диверсантах является ложной.
«Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.) , а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс», — сообщает официальный телеграм-канал правительства.
Уточняется, что Единая дежурно-диспетчерская служба не рассылала информацию о диверсантах, а подобные сообщения запускаются для того, чтобы «создать панические настроения среди мирных граждан».
«Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.) , а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс», — сообщает официальный телеграм-канал правительства.
Уточняется, что Единая дежурно-диспетчерская служба не рассылала информацию о диверсантах, а подобные сообщения запускаются для того, чтобы «создать панические настроения среди мирных граждан».
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