Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»

16.53 Четверг, 15 сентября 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства Воронежской области
В правительстве Воронежской области заявили, что распространяемая в соцсетях информация о действующих в регионе диверсантах является ложной.

«Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.) , а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс», — сообщает официальный телеграм-канал правительства.

Уточняется, что Единая дежурно-диспетчерская служба не рассылала информацию о диверсантах, а подобные сообщения запускаются для того, чтобы «создать панические настроения среди мирных граждан».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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