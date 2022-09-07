На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Ставропольского края Владимиров заявил, что во время инцидента в Туркменском округе пострадали 8 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
«Всего пострадавших 8. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома. В краевые медучреждения направлены четыре человека, из них один ребенок. В Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, ребенок находится в детской краевой больнице. Его состояние средней тяжести, у него повреждены глаза.
В Туркменской районной больнице находится три человека. Из них один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии, сказал Владимиров.
Накануне вечером глава региона сообщил о падении «неизвестного летательного аппарата» в Туркменском округе.
«Всего пострадавших 8. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома. В краевые медучреждения направлены четыре человека, из них один ребенок. В Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, ребенок находится в детской краевой больнице. Его состояние средней тяжести, у него повреждены глаза.
В Туркменской районной больнице находится три человека. Из них один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии, сказал Владимиров.
Накануне вечером глава региона сообщил о падении «неизвестного летательного аппарата» в Туркменском округе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в больнице Краснотурьинска погиб пациент
07 сентября 2022
07 сентября 2022
В столкновении легковушек в Екатеринбурге пострадали две девушки
06 сентября 2022
06 сентября 2022