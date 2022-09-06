Губернатор Ставрополья: при падении неизвестного летательного аппарата пострадали пять человек
Россия и мир
Фото: телеграм-канала Владимира Владимирова
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров накануне вечером сообщил о падении «неизвестного летательного аппарата», пострадали пять человек, в том числе ребенок.
ЧП произошло в Туркменском округе.
«В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал глава региона вечером в среду.
В происшествии разбираются компетентные службы.
ЧП произошло в Туркменском округе.
«В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал глава региона вечером в среду.
В происшествии разбираются компетентные службы.
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