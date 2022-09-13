В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Армении генеральным прокурором впервые стала женщина.Анна Вардапетян принесла присягу в парламенте и официально вступила в должность, пишет Sputnik Армения. Вардапетян пообещала защищать права и интересы граждан, безопасность и конституционный строй страны.Пост генпрокурора покинул Артур Давтян. По данным Sputnik Армения, в своем прощальном послании он выразил поддержку Армении и Нагорного Карабаха.