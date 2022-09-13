В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Армении генеральным прокурором впервые стала женщина.
Анна Вардапетян принесла присягу в парламенте и официально вступила в должность, пишет Sputnik Армения. Вардапетян пообещала защищать права и интересы граждан, безопасность и конституционный строй страны.
Пост генпрокурора покинул Артур Давтян. По данным Sputnik Армения, в своем прощальном послании он выразил поддержку Армении и Нагорного Карабаха.
Анна Вардапетян принесла присягу в парламенте и официально вступила в должность, пишет Sputnik Армения. Вардапетян пообещала защищать права и интересы граждан, безопасность и конституционный строй страны.
Пост генпрокурора покинул Артур Давтян. По данным Sputnik Армения, в своем прощальном послании он выразил поддержку Армении и Нагорного Карабаха.
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