В ГД внесли законопроект, предлагающий штрафы за «намерения действовать в качестве иноагента»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В новых законопроектах об «иноагентах», внесенных накануне в ГД, предлагается штрафовать за «намерения».
В среду группа депутатов во главе с Василием Пискаревым внесла в ГД законопроекты, которые ужесточают наказания для «иноагентов». Речь идет об изменениях в уголовный и административный кодекс.
В том числе депутаты предлагают штрафовать за «намерения действовать в качестве иностранного агента». В частности, в статью 19.7 КоАП предлагается ввести штрафы за «непредставление сведений юридическим лицом - иностранным агентом, юридическим лицом, намеревающимся действовать или действующим в качестве иностранного агента». Штраф в таком случае может составить от десяти до трехсот тысяч рублей.
В отношении физлиц также содержится формулировка «нарушение обязанностей физическим лицом, намеревающимся действовать в качестве иностранного агента».
При этом в законопроекте не уточняется, что именно считать «намерениями», это понятие никак не ограничивается. Юристы полагают, что в случае принятия законопроекта это понятие может трактоваться слишком широко.
Напомним, в Госдуму внесены два законопроекта, ужесточающие ответственность «за нарушение порядка деятельности иноагентов». По словам Пискарева, статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение законодательства предусматривают штрафы от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом «злостное уклонение иноагентов от исполнения обязанностей» может повлечь уголовную ответственность (до двух лет лишения свободы).
Авторы законопроектов — депутаты В.И.Пискарев, Э.А.Валеев, А.Г.Альшевских, М.Г.Делягин, А.К.Луговой, Р.Б.Чемерис, М.В.Бутина, Я.В.Лантратова, С.Д.Леонов, О.А.Матвейчев, Е.В.Ревенко, Д.И.Савельев, А.О.Ткачев, А.Л.Шхагошев.
По словам Пискарева, также подготовлены поправки «об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы в России».
В среду группа депутатов во главе с Василием Пискаревым внесла в ГД законопроекты, которые ужесточают наказания для «иноагентов». Речь идет об изменениях в уголовный и административный кодекс.
В том числе депутаты предлагают штрафовать за «намерения действовать в качестве иностранного агента». В частности, в статью 19.7 КоАП предлагается ввести штрафы за «непредставление сведений юридическим лицом - иностранным агентом, юридическим лицом, намеревающимся действовать или действующим в качестве иностранного агента». Штраф в таком случае может составить от десяти до трехсот тысяч рублей.
В отношении физлиц также содержится формулировка «нарушение обязанностей физическим лицом, намеревающимся действовать в качестве иностранного агента».
При этом в законопроекте не уточняется, что именно считать «намерениями», это понятие никак не ограничивается. Юристы полагают, что в случае принятия законопроекта это понятие может трактоваться слишком широко.
Напомним, в Госдуму внесены два законопроекта, ужесточающие ответственность «за нарушение порядка деятельности иноагентов». По словам Пискарева, статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение законодательства предусматривают штрафы от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом «злостное уклонение иноагентов от исполнения обязанностей» может повлечь уголовную ответственность (до двух лет лишения свободы).
Авторы законопроектов — депутаты В.И.Пискарев, Э.А.Валеев, А.Г.Альшевских, М.Г.Делягин, А.К.Луговой, Р.Б.Чемерис, М.В.Бутина, Я.В.Лантратова, С.Д.Леонов, О.А.Матвейчев, Е.В.Ревенко, Д.И.Савельев, А.О.Ткачев, А.Л.Шхагошев.
По словам Пискарева, также подготовлены поправки «об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы в России».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
09 сентября 2022
09 сентября 2022
В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточную
06 сентября 2022
06 сентября 2022