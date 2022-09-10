В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Госдуму внесены два законопроекта, ужесточающие ответственность «за нарушение порядка деятельности иноагентов». Речь идет о штрафах и уголовном наказании.Об этом сообщил депутат Пискарев в телеграм-канале.«Статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы», — написал депутат.По его словам, также подготовлены поправки «об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы в России».Пискарев полагает, что необходимость ужесточить ответственность возникла в связи с тем, что в последнее время «общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д.».Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.