В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесены два законопроекта, ужесточающие ответственность «за нарушение порядка деятельности иноагентов». Речь идет о штрафах и уголовном наказании.
Об этом сообщил депутат Пискарев в телеграм-канале.
«Статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы», — написал депутат.
По его словам, также подготовлены поправки «об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы в России».
Пискарев полагает, что необходимость ужесточить ответственность возникла в связи с тем, что в последнее время «общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д.».
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
Об этом сообщил депутат Пискарев в телеграм-канале.
«Статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы», — написал депутат.
По его словам, также подготовлены поправки «об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы в России».
Пискарев полагает, что необходимость ужесточить ответственность возникла в связи с тем, что в последнее время «общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д.».
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
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