«Известия»: Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Компания Samsung рассчитывает до конца этого года вернуться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники, близкие к корпорации.
Речь идет в том числе о возобновлении поставок ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Сообщается, что компания может возобновить продажи уже в октябре.
При этом эксперты полагают, что Samsung «придется отвоевывать свою долю рынка заново», за год продажи существенно сократились (например, доля смартфонов бренда в продажах в августе сократилась до 9%, год назад она составляла 30%).
Между тем, в компании Samsung изданию заявили, что информацию о возобновлении работы на российском рынке не комментируют.
Речь идет в том числе о возобновлении поставок ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Сообщается, что компания может возобновить продажи уже в октябре.
При этом эксперты полагают, что Samsung «придется отвоевывать свою долю рынка заново», за год продажи существенно сократились (например, доля смартфонов бренда в продажах в августе сократилась до 9%, год назад она составляла 30%).
Между тем, в компании Samsung изданию заявили, что информацию о возобновлении работы на российском рынке не комментируют.
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