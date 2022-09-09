Гладков: школы у границ в Белгородской области переводят на дистант
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Белгородской области школы приграничных территорий переводят на дистант, чтобы обеспечить безопасность детей. В детских садах будут работать только дежурные группы. Об этом сообщил глава региона.
«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он попросил родителей, воспитателей и учителей «с пониманием отнестись к необходимой мере».
Накануне Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор, администрация района организовала вывоз жителей в пункты временного размещения.
«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он попросил родителей, воспитателей и учителей «с пониманием отнестись к необходимой мере».
Накануне Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор, администрация района организовала вывоз жителей в пункты временного размещения.
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