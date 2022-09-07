Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина.
Президент сказал, что «это большая потеря для отечественной журналистики».
«Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента РФ.
Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.
Президент сказал, что «это большая потеря для отечественной журналистики».
«Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента РФ.
Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.
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