ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщает источник ТАСС.По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 70-80-е годы работал собственным корреспондентом «КП» на строительстве БАМ. В 1981-1985 годы был собкорром «Советской России» в Приморском крае и Сахалинской области. В 1985 году вернулся в «КП».В 2002 году стал генеральным директором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».Заслуженный журналист РФ (2018).