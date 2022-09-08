ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщает источник ТАСС.
По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.
Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 70-80-е годы работал собственным корреспондентом «КП» на строительстве БАМ. В 1981-1985 годы был собкорром «Советской России» в Приморском крае и Сахалинской области. В 1985 году вернулся в «КП».
В 2002 году стал генеральным директором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».
Заслуженный журналист РФ (2018).
По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.
Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 70-80-е годы работал собственным корреспондентом «КП» на строительстве БАМ. В 1981-1985 годы был собкорром «Советской России» в Приморском крае и Сахалинской области. В 1985 году вернулся в «КП».
В 2002 году стал генеральным директором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».
Заслуженный журналист РФ (2018).
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