МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
В Мончегорске горит цех на объекте АО «Кольская ГМК», сообщает региональное МЧС.
Площадь пожара составляет 600 кв.м. По предварительной информации пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние.
К месту пожара направлена мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки, сообщили в ведомстве.
Кольская горно-металлургическая компания — дочернее предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» в Мурманской области.
Площадь пожара составляет 600 кв.м. По предварительной информации пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние.
К месту пожара направлена мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки, сообщили в ведомстве.
Кольская горно-металлургическая компания — дочернее предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» в Мурманской области.
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