Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о необходимости законопроекта, по которому смертельно больных осужденных будут освобождать от наказания.
Об этом она заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО.
«Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести», — сказала Москалькова (цитата по РИА Новости).
По ее словам, из категории тяжелобольных необходимо выделить тех, кто смертельно болен, и установить для них правило о безусловном освобождении.
Между тем, по данным правозащитников, российские суды освобождают тяжелобольных заключенных лишь в 26% случаев.
Об этом она заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО.
«Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести», — сказала Москалькова (цитата по РИА Новости).
По ее словам, из категории тяжелобольных необходимо выделить тех, кто смертельно болен, и установить для них правило о безусловном освобождении.
Между тем, по данным правозащитников, российские суды освобождают тяжелобольных заключенных лишь в 26% случаев.
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