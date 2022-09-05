Правозащитники: суды в РФ лишь в 26% случаев освобождают тяжелобольных заключенных
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Российские суды освобождают тяжелобольных заключенных лишь в 26% случаев.
Об этом со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ сообщают юристы правозащитного проекта «Юраптека», который помогает пострадавшим от врачебных ошибок.
В прошлом году суды рассмотрели 7839 ходатайств заключенных об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью (такими, как поздняя стадия ВИЧ, рак и т.д.). Судьи соглашались с доводами пациентов только в 25,68% случаев, обращают внимание юристы.
В целом статистика за последние годы показывает, что рассчитывать на удовлетворение соответствующего ходатайства могут не более 30% заключенных.
Об этом со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ сообщают юристы правозащитного проекта «Юраптека», который помогает пострадавшим от врачебных ошибок.
В прошлом году суды рассмотрели 7839 ходатайств заключенных об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью (такими, как поздняя стадия ВИЧ, рак и т.д.). Судьи соглашались с доводами пациентов только в 25,68% случаев, обращают внимание юристы.
В целом статистика за последние годы показывает, что рассчитывать на удовлетворение соответствующего ходатайства могут не более 30% заключенных.
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