Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах

11.57 Среда, 14 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Житель Владивостока арестован по делу о госизмене, его подозревают в передаче данных о военных объектах, сообщает RT со ссылкой на ФСБ.

Как утверждается, местный житель собирал и передавал данные «в интересах разведки Украины».

Накануне в ФСБ заявили, что по делу о госизмене арестован житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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