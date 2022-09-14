Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Житель Владивостока арестован по делу о госизмене, его подозревают в передаче данных о военных объектах, сообщает RT со ссылкой на ФСБ.
Как утверждается, местный житель собирал и передавал данные «в интересах разведки Украины».
Накануне в ФСБ заявили, что по делу о госизмене арестован житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода.
Как утверждается, местный житель собирал и передавал данные «в интересах разведки Украины».
Накануне в ФСБ заявили, что по делу о госизмене арестован житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода.
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