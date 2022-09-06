В Подмосковье по делу о госизмене арестован директор по качеству авиазавода

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода, арестован по делу о госизмене, сообщает ФСБ.«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).В ведомстве утверждают, что житель Подмосковья, директор по качеству авиационного завода, имея допуск к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники.Какой именно авиазавод имеется в виду, не уточняется.