В Подмосковье по делу о госизмене арестован директор по качеству авиазавода
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода, арестован по делу о госизмене, сообщает ФСБ.
«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что житель Подмосковья, директор по качеству авиационного завода, имея допуск к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники.
Какой именно авиазавод имеется в виду, не уточняется.
«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что житель Подмосковья, директор по качеству авиационного завода, имея допуск к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники.
Какой именно авиазавод имеется в виду, не уточняется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«СКБ Контур» увеличил долю в Екатеринбургском муниципальном банке
06 сентября 2022
06 сентября 2022
Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
12 сентября 2022
12 сентября 2022
Голосование в Свердловской области проходит в масках
11 сентября 2022
11 сентября 2022