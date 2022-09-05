В Воронеже троллейбус провалился в яму на размытой дождем дороге
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Воронеже троллейбус провалился в яму на проезжей части, пишут РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону. Никто не пострадал.
Сообщается, что в городе второй день идут дожди, ливневки не справляются с потоками воды, на некоторых участках оказалось разрушено дорожное покрытие.
«Водитель троллейбуса, маршрут 11, мужчина 1966 года рождения, двигался с улицы Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. В результате произошёл обвал грунта, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Местные СМИ сообщают, что ранее на этом участке работали коммунальные службы, и якобы они после окончания работ просто засыпали участок щебенкой, которую потом размыло потоками воды.
Сообщается, что в городе второй день идут дожди, ливневки не справляются с потоками воды, на некоторых участках оказалось разрушено дорожное покрытие.
«Водитель троллейбуса, маршрут 11, мужчина 1966 года рождения, двигался с улицы Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. В результате произошёл обвал грунта, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Местные СМИ сообщают, что ранее на этом участке работали коммунальные службы, и якобы они после окончания работ просто засыпали участок щебенкой, которую потом размыло потоками воды.
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