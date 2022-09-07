Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Папа Римский Франциск прилетел с официальным визитом в столицу Казахстана.Понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.На вечер 13 сентября запланировано его выступление перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса, сообщили в МИД РК.В среду 14 сентября состоится месса Папы Римского для верующих на площади EXPO Park.