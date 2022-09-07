Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Папа Римский Франциск прилетел с официальным визитом в столицу Казахстана.
Понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
На вечер 13 сентября запланировано его выступление перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса, сообщили в МИД РК.
В среду 14 сентября состоится месса Папы Римского для верующих на площади EXPO Park.
Понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
На вечер 13 сентября запланировано его выступление перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса, сообщили в МИД РК.
В среду 14 сентября состоится месса Папы Римского для верующих на площади EXPO Park.
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