МИД РФ опубликовал заявление в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МИД РФ
МИД России опубликовал заявление в связи с эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией.
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября. Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня», — говорится в заявлении.
В МИД сообщили, что ведомство в тесном контакте с Баку и Ереваном. Армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации (в соответствии с двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ).
Достигнута договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября.
В ведомстве подчеркнули, что «все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем».
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях, сообщается о погибших и раненых.
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября. Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня», — говорится в заявлении.
В МИД сообщили, что ведомство в тесном контакте с Баку и Ереваном. Армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации (в соответствии с двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ).
Достигнута договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября.
В ведомстве подчеркнули, что «все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем».
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях, сообщается о погибших и раненых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области начались губернаторские выборы
11 сентября 2022
11 сентября 2022
Целую неделю по уральской столице разгуливает дикий кабан
13 сентября 2022
13 сентября 2022