На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, стороны сообщают о погибших и раненых
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнули боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в агрессии и провокациях, сообщается о погибших и раненых.
Минобороны Армении заявляет, что 13 сентября около 00:05 «подразделения ВС Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы», в том числе обстрелам подвергаются гражданские объекты инфраструктуры. «Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно-политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах», — утверждают в минобороны Армении. В ведомстве сообщили о погибших и раненых, их количество уточняется.
Между тем Азербайджан обвинил Армению в провокациях и «намерении сорвать мирный процесс». По данным МИД страны, «очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений».
«Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
СМИ сообщают, что Пашинян провел телефонный разговор с Путиным, а также провел беседы с Блинкеном и Макроном. Также появилась информация, что совбез Армении решил обратиться к России, ОДКБ и СБ ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны немедленно прекратить огонь.
Минобороны Армении заявляет, что 13 сентября около 00:05 «подразделения ВС Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы», в том числе обстрелам подвергаются гражданские объекты инфраструктуры. «Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно-политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах», — утверждают в минобороны Армении. В ведомстве сообщили о погибших и раненых, их количество уточняется.
Между тем Азербайджан обвинил Армению в провокациях и «намерении сорвать мирный процесс». По данным МИД страны, «очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений».
«Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
СМИ сообщают, что Пашинян провел телефонный разговор с Путиным, а также провел беседы с Блинкеном и Макроном. Также появилась информация, что совбез Армении решил обратиться к России, ОДКБ и СБ ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны немедленно прекратить огонь.
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