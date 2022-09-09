Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки, есть разрушения в школе

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле.«Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации», — написал Гладков в телеграм-канале.По его словам, в селе «остались только старики по 80 и 90 лет» и пустующие дома, в том числе пустуют здания школы и администрации села.Ранее Гладков призвал жителей Журавлевки и Нехотеевки, оставшихся в селах, покинуть территорию. Обстановка в населённых пунктах, по словам губернатора, по-прежнему сложная.