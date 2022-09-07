Путин: в России растёт количество людей под риском увольнения

16.23 Понедельник, 12 сентября 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам.

Главные заявления:

- «Растёт количество людей, находящихся под риском увольнения. Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — почти 234 тысячи работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные».

- «Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае–июле это было всего 3,9 процента».

- «Удалось быстро стабилизировать инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов».

- «Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран».

- «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже».

- «Экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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