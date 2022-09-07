Путин: в России растёт количество людей под риском увольнения
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам.
Главные заявления:
- «Растёт количество людей, находящихся под риском увольнения. Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — почти 234 тысячи работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные».
- «Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае–июле это было всего 3,9 процента».
- «Удалось быстро стабилизировать инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов».
- «Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран».
- «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже».
- «Экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста».
Главные заявления:
- «Растёт количество людей, находящихся под риском увольнения. Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — почти 234 тысячи работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные».
- «Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае–июле это было всего 3,9 процента».
- «Удалось быстро стабилизировать инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов».
- «Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран».
- «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже».
- «Экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Путин примет участие в открытии ЕКАД по видеоконференции
07 сентября 2022
07 сентября 2022
Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»
12 сентября 2022
12 сентября 2022
У ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге перевернулся контейнер мусоровоза
05 сентября 2022
05 сентября 2022