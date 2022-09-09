Гладков: в Белгородской области обстрелян пункт пропуска, жителей вывозят в безопасное место
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка.
«Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», — написал Гладков в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории села нет.
Также Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом.
«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — написал глава региона.
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об утреннем обстреле поселка Теткино. Район обстрела обесточен, также повреждения получил газопровод.
«Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», — написал Гладков в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории села нет.
Также Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом.
«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — написал глава региона.
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об утреннем обстреле поселка Теткино. Район обстрела обесточен, также повреждения получил газопровод.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»
09 сентября 2022
09 сентября 2022
В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
03 сентября 2022
03 сентября 2022
Отопление в детсадах и школах Екатеринбурга включат раньше
09 сентября 2022
09 сентября 2022