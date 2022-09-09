Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино, район обесточен
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об утреннем обстреле поселка Теткино.
«Зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — написал Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, район обстрела обесточен, также повреждения получил газопровод.
Идут работы по восстановлению электроснабжения.
«Зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — написал Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, район обстрела обесточен, также повреждения получил газопровод.
Идут работы по восстановлению электроснабжения.
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