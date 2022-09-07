В Москве подростки получили ожоги во время квеста, СК проводит проверку
Россия и мир
Фото: прокуратура города Москвы
В Москве в воскресенье 11 сентября во время игрового квеста произошло возгорание. Участники, в том числе несовершеннолетние, получили ожоги, сообщили в СК по Москве.
По данным следствия, возгорание материала произошло из-за использования небольшого газового баллона.
«По предварительной информации, 11 сентября в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
СК проводит проверку, в ближайшее время будут опрошены участники квеста и сотрудники, проводившие игру.
По данным следствия, возгорание материала произошло из-за использования небольшого газового баллона.
«По предварительной информации, 11 сентября в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
СК проводит проверку, в ближайшее время будут опрошены участники квеста и сотрудники, проводившие игру.
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