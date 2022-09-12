Депутат ГД, находящийся в розыске, получил больше 15 тысяч голосов на выборах главы Удмуртии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Находящийся в розыске депутат Госдумы от СРЗП Вадим Белоусов получил 3,31% голосов избирателей (15 352 голоса), следует из данных ЦИК.
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов (ЕР) получил 64,37% голосов, второе место занял Александр Сыров (КПРФ), он набрал 19,79%. На третьем месте Тимур Ягафаров (ЛДПР), 9,79%.
Напомним, 19 августа депутат Вадим Белоусов, получивший 10 лет колонии строгого режима за рекордную взятку (более трех миллиардов рублей), был объявлен в розыск.
Мосгорсуд огласил приговор в июле, Белоусов в суд не явился. Его защита ссылалась на «занятость» депутата.
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов (ЕР) получил 64,37% голосов, второе место занял Александр Сыров (КПРФ), он набрал 19,79%. На третьем месте Тимур Ягафаров (ЛДПР), 9,79%.
Напомним, 19 августа депутат Вадим Белоусов, получивший 10 лет колонии строгого режима за рекордную взятку (более трех миллиардов рублей), был объявлен в розыск.
Мосгорсуд огласил приговор в июле, Белоусов в суд не явился. Его защита ссылалась на «занятость» депутата.
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