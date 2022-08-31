Глава Приморья просит ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Олега Кожемяко
Губернатор Приморского края Кожемяко просит ввести на территории региона режим ЧС федерального уровня из-за последствий тайфуна.
«В связи с масштабом причинённого краю ущерба, обратился к Министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня», — написал Кожемяко в телеграм-канале.
По его словам, в Кишиневке Лазовского округа стихия унесла жизнь местной жительницы.
«Большая вода в реке Киевка пришла ночью и, по словам людей, поднялась прямо на глазах более чем на полтора метра», — сказал губернатор.
На Лазовский округ пришёлся самый мощный удар стихии. Повреждены более 15 мостов, 7 посёлков остались без сообщения с райцентром, есть перебои с электричеством и связью.
МЧС выделяет дополнительные вертолёты для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Накануне было доставлено около 3,5 тонн груза: продукты питания, вода, газовые печи и баллоны. Также вертолеты используют для сообщения с отрезанными посёлками на севере края.
«Гражданам, у которых в результате паводка пострадало имущество, будет оказана финансовая помощь. За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья — сертификат на его приобретение», — заявил Кожемяко.
«В связи с масштабом причинённого краю ущерба, обратился к Министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня», — написал Кожемяко в телеграм-канале.
По его словам, в Кишиневке Лазовского округа стихия унесла жизнь местной жительницы.
«Большая вода в реке Киевка пришла ночью и, по словам людей, поднялась прямо на глазах более чем на полтора метра», — сказал губернатор.
На Лазовский округ пришёлся самый мощный удар стихии. Повреждены более 15 мостов, 7 посёлков остались без сообщения с райцентром, есть перебои с электричеством и связью.
МЧС выделяет дополнительные вертолёты для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Накануне было доставлено около 3,5 тонн груза: продукты питания, вода, газовые печи и баллоны. Также вертолеты используют для сообщения с отрезанными посёлками на севере края.
«Гражданам, у которых в результате паводка пострадало имущество, будет оказана финансовая помощь. За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья — сертификат на его приобретение», — заявил Кожемяко.
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