В ФСБ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ФСБ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области. Задержаны трое подозреваемых.
«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти (цитата по РИА Новости).
Задержанных подозревают в планировании поджога «административного здания, принадлежащего Минобороны РФ».
Возбуждено уголовное дело.
«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти (цитата по РИА Новости).
Задержанных подозревают в планировании поджога «административного здания, принадлежащего Минобороны РФ».
Возбуждено уголовное дело.
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