В Казани проходит обыск у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Казани проходит обыск у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана, представителя партии «Яблоко» Дмитрия Первухина. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам лидера «Яблока» в Казани Руслана Зинатуллина, обыск связан с уголовным делом по статье об «оправдании терроризма». Сообщается, что дело было возбуждено после публикации видеоролика с нападением на посла России в Польше. «Дмитрий Первухин не имеет никакого отношения к публикации этого материала», — заявили в партии.
Ранее обыски по этому уголовному делу прошли у казанских журналистов.
Пресс-служба сообщает, что у Первухина, предположительно, изъяли электронные носители. Сейчас его допрашивают в его квартире.
Процессуальный статус Первухина неизвестен, уточняют в партии.
Сегодня в России началось трехдневное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 82 регионах.
По словам лидера «Яблока» в Казани Руслана Зинатуллина, обыск связан с уголовным делом по статье об «оправдании терроризма». Сообщается, что дело было возбуждено после публикации видеоролика с нападением на посла России в Польше. «Дмитрий Первухин не имеет никакого отношения к публикации этого материала», — заявили в партии.
Ранее обыски по этому уголовному делу прошли у казанских журналистов.
Пресс-служба сообщает, что у Первухина, предположительно, изъяли электронные носители. Сейчас его допрашивают в его квартире.
Процессуальный статус Первухина неизвестен, уточняют в партии.
Сегодня в России началось трехдневное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 82 регионах.
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