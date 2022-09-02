Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 16 сентября
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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