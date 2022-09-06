Мэр Белгорода: энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная».
«Сегодня ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением. Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы», — написал мэр в телеграм-канале.
По его словам, все соцобъекты на этой территории уже подключены к резервной сети.
«По информации Белводоканала обе КНС (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС. Идёт запуск водоснабжения», — добавил Иванов.
«Сегодня ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением. Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы», — написал мэр в телеграм-канале.
По его словам, все соцобъекты на этой территории уже подключены к резервной сети.
«По информации Белводоканала обе КНС (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС. Идёт запуск водоснабжения», — добавил Иванов.
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