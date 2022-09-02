В Приморье краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Суд в Приморье отменил постановление о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.
«Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — написал юрист в телеграм-канале.
В суде сообщили, что постановление отменено «с учетом существенных нарушений норм УПК РФ».
Напомним, 1 августа Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.
«Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — написал юрист в телеграм-канале.
В суде сообщили, что постановление отменено «с учетом существенных нарушений норм УПК РФ».
Напомним, 1 августа Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.
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