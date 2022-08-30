Число жертв землетрясения в КНР возросло до 82 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число жертв сильного землетрясения в провинции Сычуань в КНР возросло до 82 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.
По данным СМИ, больше 270 жителей получили травмы.
Большая сейсмическая активность была зафиксирована на юго-западе КНР в понедельник 5 сентября. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин, в эпицентре погибли более 40 человек.
Поиски пропавших продолжаются.
Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.
По данным СМИ, больше 270 жителей получили травмы.
Большая сейсмическая активность была зафиксирована на юго-западе КНР в понедельник 5 сентября. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин, в эпицентре погибли более 40 человек.
Поиски пропавших продолжаются.
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