Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главные тезисы

12.29 Среда, 7 сентября 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Собрали главные тезисы.

- В мировой системе международных отношений произошли необратимые изменения;

- Запад хочет навязать свои модели поведения, сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике;

- после пандемии кризисы в экономике не ушли;

- одна из причин, по которой в Европе «одно за другим закрываются рабочие места», разрыв связей с РФ;

- доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено на наших глазах;

- инфляция обновила многолетние рекорды в экономиках развитых стран;

- «по результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%»;

- многие страны действовали, «как колонизаторы, так и действуют, обманывали и продолжают обманывать»;

- масштаб проблем с продовольствием в мире будет нарастать. Если в 2019 году, по данным ООН, 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, то сейчас их уже 345 млн;

- западные страны одержимы иллюзорными политическими идеями. «Это обернется непредсказуемыми последствиями»;

- Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада;

- уровень безработицы в РФ меньше 4 %, он на историческом минимуме;

- в целом экономическая ситуация в РФ стабилизировалась, но на отдельных предприятиях в стране есть проблемы;

- «Россия — суверенное государство, мы всегда будет защищать свои национальные интересы»;

- «большинство стран АТР не приемлет разрушительную идеологию санкций»;

- рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции;

- «события текущего года подчеркнули важность такого фактора, как доступность сырья»;

- РФ едва ли не единственная страна, которая может полностью обеспечить себя природными ресурсами;

- РФ делает ставку на «по-хозяйски умное отношение к использованию природных ресурсов», приоритет — высокие экологические стандарты;

- «мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий»;

- полученные государством средства от биоресурсов должны быть направлены в приоритетном порядке на развитие сельских территорий;

- общий грузооборот в РФ за 7 месяцев текущего года практически не сократился;

- На Дальнем Востоке — логистический бум, «специалисты работают без перерыва на выходные»;

- «Как бы кому не хотелось изолировать Россию — это невозможно, достаточно просто посмотреть на карту»;

- на реализацию программы Севморпути до 2035 года планируется выделить 1,8 триллиона рублей;

- «программу дальневосточной ипотеки предлагаю продлить до 2030 года»;

- российскую гражданскую авиацию ожидает «системное перевооружение» на самолеты отечественного производства;

- единая дальневосточная авиакомпания увеличит количество маршрутов с 390 до 530;

- на обновление дальневосточных городов нужно направить дополнительные 5 миллиардов рублей в год;

- на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища.

Про Украину. После выступления Путина журналист Илья Доронов задал вопрос про Украину. Доронов спросил, правильно ли он услышал, что в речи президента не было ни одного слова про эту страну. На что Путин ответил: «Разве эта страна относится к АТР? По-моему, нет».

Также журналист спросил, «что мы приобрели и что потеряли как государство» после февраля. «Уверен, ничего не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета», — заявил Путин. По его словам, в мире и внутри страны происходит «определенная поляризация», но «это пойдет только на пользу». «Все ненужное и вредное, что мешает нам идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать темпы развития, современное развитие основано только на суверенитете», — заявил Путин.

Также он сказал, что «мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить». «Все наши действия направлены на помощь людям, это наш долг и мы исполним его до конца, в конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны», — сказал Путин.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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