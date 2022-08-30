Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главные тезисы

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Собрали главные тезисы.- В мировой системе международных отношений произошли необратимые изменения;- Запад хочет навязать свои модели поведения, сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике;- после пандемии кризисы в экономике не ушли;- одна из причин, по которой в Европе «одно за другим закрываются рабочие места», разрыв связей с РФ;- доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено на наших глазах;- инфляция обновила многолетние рекорды в экономиках развитых стран;- «по результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%»;- многие страны действовали, «как колонизаторы, так и действуют, обманывали и продолжают обманывать»;- масштаб проблем с продовольствием в мире будет нарастать. Если в 2019 году, по данным ООН, 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, то сейчас их уже 345 млн;- западные страны одержимы иллюзорными политическими идеями. «Это обернется непредсказуемыми последствиями»;- Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада;- уровень безработицы в РФ меньше 4 %, он на историческом минимуме;- в целом экономическая ситуация в РФ стабилизировалась, но на отдельных предприятиях в стране есть проблемы;- «Россия — суверенное государство, мы всегда будет защищать свои национальные интересы»;- «большинство стран АТР не приемлет разрушительную идеологию санкций»;- рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции;- «события текущего года подчеркнули важность такого фактора, как доступность сырья»;- РФ едва ли не единственная страна, которая может полностью обеспечить себя природными ресурсами;- РФ делает ставку на «по-хозяйски умное отношение к использованию природных ресурсов», приоритет — высокие экологические стандарты;- «мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий»;- полученные государством средства от биоресурсов должны быть направлены в приоритетном порядке на развитие сельских территорий;- общий грузооборот в РФ за 7 месяцев текущего года практически не сократился;- На Дальнем Востоке — логистический бум, «специалисты работают без перерыва на выходные»;- «Как бы кому не хотелось изолировать Россию — это невозможно, достаточно просто посмотреть на карту»;- на реализацию программы Севморпути до 2035 года планируется выделить 1,8 триллиона рублей;- «программу дальневосточной ипотеки предлагаю продлить до 2030 года»;- российскую гражданскую авиацию ожидает «системное перевооружение» на самолеты отечественного производства;- единая дальневосточная авиакомпания увеличит количество маршрутов с 390 до 530;- на обновление дальневосточных городов нужно направить дополнительные 5 миллиардов рублей в год;- на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища.После выступления Путина журналист Илья Доронов задал вопрос про Украину. Доронов спросил, правильно ли он услышал, что в речи президента не было ни одного слова про эту страну. На что Путин ответил: «Разве эта страна относится к АТР? По-моему, нет».Также журналист спросил, «что мы приобрели и что потеряли как государство» после февраля. «Уверен, ничего не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета», — заявил Путин. По его словам, в мире и внутри страны происходит «определенная поляризация», но «это пойдет только на пользу». «Все ненужное и вредное, что мешает нам идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать темпы развития, современное развитие основано только на суверенитете», — заявил Путин.Также он сказал, что «мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить». «Все наши действия направлены на помощь людям, это наш долг и мы исполним его до конца, в конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны», — сказал Путин.