Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали на максимальные 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал по статье о дискредитации использования РС РФ Татьяну Рудину на максимально возможные по этой статье 50 тысяч рублей.
В чем именно состояло ее правонарушение неясно, так как судебное заседание было закрытым. Суд закрыл его по просьбе защитников Татьяны Рудиной, чтобы ее персональные данные не стали достоянием общественности.
За сегодня это уже второе заседание по этой статье над артистами. Правда, первое – над Кристиной Асмус – перенесли на 14 сентября, ей вменяют публикацию в социальной сети эмоционального содержания за 24 февраля.
В чем именно состояло ее правонарушение неясно, так как судебное заседание было закрытым. Суд закрыл его по просьбе защитников Татьяны Рудиной, чтобы ее персональные данные не стали достоянием общественности.
За сегодня это уже второе заседание по этой статье над артистами. Правда, первое – над Кристиной Асмус – перенесли на 14 сентября, ей вменяют публикацию в социальной сети эмоционального содержания за 24 февраля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».