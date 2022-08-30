Актриса Кристина Асмус не приехала на суд по обвинению в дискредитации армии

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Само рассмотрение дела Кристины Асмус суд перенес на 14 сентября, выбрав закрытый формат. Защита звезды «Интернов» настаивала на переносе, суд удовлетворил ходатайство, актриса же на заседание не пришла.Напомним, актрису обвиняют в дискредитации использования ВС РФ за рубежом из-за ее поста в соцсети от 24 февраля, когда в административном кодексе статьи такой не было.Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей.