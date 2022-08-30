Актриса Кристина Асмус не приехала на суд по обвинению в дискредитации армии
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева
Само рассмотрение дела Кристины Асмус суд перенес на 14 сентября, выбрав закрытый формат. Защита звезды «Интернов» настаивала на переносе, суд удовлетворил ходатайство, актриса же на заседание не пришла.
Напомним, актрису обвиняют в дискредитации использования ВС РФ за рубежом из-за ее поста в соцсети от 24 февраля, когда в административном кодексе статьи такой не было.
Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Напомним, актрису обвиняют в дискредитации использования ВС РФ за рубежом из-за ее поста в соцсети от 24 февраля, когда в административном кодексе статьи такой не было.
Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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