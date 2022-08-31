Глава Минприроды рассказал об ущербе в 9,3 млрд рублей из-за лесных пожаров
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал в интервью ТАСС, что в ведомстве посчитали ущерб от лесных пожаров в этом году. Так, тушение обошлось 5,5 млрд рублей, а ущерб лесному хозяйству составил 3,8 млрд.
Эти цифры актуальны на 20 августа, подчеркнул министр.
Напомним, лесные пожары в России занимали более 3,3 миллиона га.
По состоянию на 5 сентября, по данным Авиалесоохраны, пожары продолжали бушевать в 9 регионах – 19 пожаров на почти 30 тысячах га. Речь шла о пожарах в Рязанской, Оренбургской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской областях, Республиках Тыва, Хакасия, Красноярском, Алтайском краях.
Эти цифры актуальны на 20 августа, подчеркнул министр.
Напомним, лесные пожары в России занимали более 3,3 миллиона га.
По состоянию на 5 сентября, по данным Авиалесоохраны, пожары продолжали бушевать в 9 регионах – 19 пожаров на почти 30 тысячах га. Речь шла о пожарах в Рязанской, Оренбургской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской областях, Республиках Тыва, Хакасия, Красноярском, Алтайском краях.
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