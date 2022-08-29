На Ключевском вулкане, где погибли 8 человек, продолжается спасательная операция
Россия и мир
Фото: МЧС России
Камчатские спасатели в понедельник начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, где погибли туристы, сообщили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».
По данным центра, на данный момент известно о восьми погибших. В понедельник в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о девятом погибшем.
Группа туристов с двумя гидами (всего 12 человек), совершавшая восхождение с 30 августа, обратилась к спасателям в минувшую субботу. Сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты.
В воскресенье вертолет со спасателями не смог сесть на вулкане из-за непогоды.
В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, утром они намерены продолжить путь до отметки 4158 м, сообщили в ЦОД. Кроме того, на высоте 1400 м сейчас находится ещё одна группа спасателей (всего 24 человека).
Поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, кроме того, усиливается облачность.
Связь с туристами на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. По данным РИА Новости, трое туристов вышли на связь с родственниками, они здоровы.
«Двое остаются на высоте более 4100 метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров», — сообщили в ЦОД.
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. Есть риск схода одиночных лавин и камнепадов. Кроме того, спасатели отмечают, что при восхождении на этот вулкан активно проявляется «горная болезнь».
По данным центра, на данный момент известно о восьми погибших. В понедельник в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о девятом погибшем.
Группа туристов с двумя гидами (всего 12 человек), совершавшая восхождение с 30 августа, обратилась к спасателям в минувшую субботу. Сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты.
В воскресенье вертолет со спасателями не смог сесть на вулкане из-за непогоды.
В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, утром они намерены продолжить путь до отметки 4158 м, сообщили в ЦОД. Кроме того, на высоте 1400 м сейчас находится ещё одна группа спасателей (всего 24 человека).
Поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, кроме того, усиливается облачность.
Связь с туристами на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. По данным РИА Новости, трое туристов вышли на связь с родственниками, они здоровы.
«Двое остаются на высоте более 4100 метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров», — сообщили в ЦОД.
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. Есть риск схода одиночных лавин и камнепадов. Кроме того, спасатели отмечают, что при восхождении на этот вулкан активно проявляется «горная болезнь».
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