В индийском парке развлечений 10 человек пострадали при падении с высоты 15 метров
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Индии в парке развлечений в Мохали не менее 10 человек получили травмы при падении с высоты в 15 метров из-за поломки аттракциона, сообщил телеканал News18.
Речь идет о так называемой «башне свободного падения». По предварительным данным, на аттракционе не сработала система торможения колеса.
Сообщается, что на «башне» находились 50 человек. Пострадавших, среди которых были женщины и дети, с травмами шеи и головы доставили в больницы.
После ЧП парк развлечений закрыли, владельца аттракциона задержали. Проводится проверка соблюдения техники безопасности.
Речь идет о так называемой «башне свободного падения». По предварительным данным, на аттракционе не сработала система торможения колеса.
Сообщается, что на «башне» находились 50 человек. Пострадавших, среди которых были женщины и дети, с травмами шеи и головы доставили в больницы.
После ЧП парк развлечений закрыли, владельца аттракциона задержали. Проводится проверка соблюдения техники безопасности.
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